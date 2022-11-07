В Коми похититель 8-летней девочки получил 8,5 лет тюрьмы

Фото: архив "КП"

В Коми огласили приговор 25-летнему жителю Кировской области, который пытался украсть 8-летнюю девочку из Емвы. Школьница чудом выбралась из машины похитителя.

Как установил суд, девочка была похищена весной этого года. Мужчина на своем авто перегородил путь ребенку, силой затащил его в салон машины и быстро увез подальше. Все это время девочка находилась под рулем авто, где ее держал похититель. Освободиться школьница смогла лишь тогда, когда попросила в туалет, а сама сбежала.

- Житель Кировской области, нарушив условия отбывания уголовного наказания в виде ограничения свободы, приехал в соседний регион. Он выкрал девочку, но она смогла сбежать, отпросившись в туалет. Оказавшись на улице, потерпевшая попросила помощи у прохожих. В дальнейшем молодой человек был задержан в Кирове. По его словам, ему показалось, что при движении его автомобиль задел девочку, и из опасения быть привлеченным к ответственности он отвез ее подальше от места предполагаемого ДТП, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Суд назначил мужчине наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, заключили в ведомстве.

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