Парень украл у шестерых жителей Коми 31 тысячу рублей

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В Коми 19-летнего жителя Воронежа обвиняется в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, в прошлом году юноша купил у неизвестного логины и пароли от взломанных страниц в соцсети «ВКонтакте». Получив доступ к аккаунта ряда людей, злоумышленник обратился к их друзьям с просьбой одолжить суммы от 3 тысяч рублей до 8 тысяч рублей. Жертвами преступлений стали шесть человек. Сумма ущерба составила 31 тысяч рублей. Уголовное дело направил в суд. Фигурант возместил ущерб потерпевшим.

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