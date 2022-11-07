На Коми надвигаются опасные природные явления

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В Коми прогнозируются опасные природные явления. По данным региональных синоптиков, на республику надвигается сильный снегопад. Особенно опасно будет в восьми районах Коми.

Ожидается, что вечером 7 ноября начнёт ухудшаться погода: выпадет обильный снег, на дорогах — гололед, порой будет лить дождь.

— В Усть-Цилемском, Ижемском, Удорском, Княжпогостсклм, Ухтинском, Усть-Вымском, Сыктывдинском и Сыктывкаре с 18 часов 7 ноября до 06 часов 8 ноября в отдельных западных районах ожидаются сильные осадки (снег, мокрый снег, моросящий переохлажденный дождь) (6-8 мм), гололедно-изморозевые отложения (налипание мокрого снега, гололёд).

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