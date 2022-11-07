В Коми поступила назальная вакцина от ковида

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В Коми поступила назальная вакцина от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава.

Как рассказали в ведомстве, речь идет о наконечниках-распылителях для интраназального введения вакцины от коронавируса. Вскоре первые желающие смогут ревакцинироваться новым способом. Вакцину «Спутник V» уже распределяют по больницам. Назальный способ ее введения подходит в первую очередь для ревакцинации. Кроме того, в Коми поступило более 10 тысяч доз вакцины от коронавируса.

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