В отношении МФЦ Коми завели антимонопольное дело

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В отношении Многофункционального центра Коми возбуждено антимонопольное дело. Об этом сообщили в республиканском управлении Федеральной антимонопольной службы.

В ведомство обратились жители и попросили проверить закупку МФЦ на право выполнения ремонта здания. Оно находится на улице Кутузова, 5. МФЦ и ООО «Промжилстрой» заключили договор на сумму 19,9 миллиона рублей. Планировалось, что работы должны были выполнить не позже 26 ноября 2021 года. Однако затем договор изменили. Стоимость выросла до 26,9 миллиона рублей, а сроки продлили до 31 марта 2022 года. Такие изменения нарушают равенство потенциальных участников закупки, а также создает для ООО «Промжилстрой» более выгодные условия исполнения договора, которые не были известны иным потенциальным участникам запроса предложений. В отношении МФЦ завели антимонопольное дело.

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