Учебники коми языка включили в федеральный перечень

Фото Минобрнауки Коми

Учебники коми языка для учеников 1-4 и 5-9 классов включили в федеральный перечень учебников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки республики.

Как рассказали в ведомстве, приказ вступил в силу с 1 ноября. Учебники разработали методисты Коми республиканского институт развития образования. Автором учебников коми языка для учащихся 1-4 классов стала старший методист Эльвира Полякова. Учебники для 5-9 классов создали под руководством методиста Валентины Грабежовой.

Кроме того, для учебников организовали федеральную общественную экспертизу. К каждому из них разработали методические пособия для учителя.

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