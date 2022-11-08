В Коми женщина на Daewoo сбила 17-летнюю девушку

Фото: ОГИБДД Ухты

В понедельник, 7 ноября, в Ухте Daewoo Matiz сбил 17-летнюю девушку. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около восьми вечера. Женщина 1979 года рождения ехала за рулем Daewoo по улице Чернова. Напротив дома №15 автомобиль сбил девушку. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая получила травмы различной степени тяжести. Госпитализация девушке не потребовалась.

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