Искалечившая мужа за отсутствие подарка сыктывкарка получила три года тюрьмы

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В Сыктывкаре огласили приговор 45-летней эжвинке, которая покалечила своего супруга на 8 марта. Женщина напала на мужа в расстроенных чувствах, когда поняла, что он не приготовил ей подарок на Международный женский день.

Ссора между супругами произошла во время празднования 8 марта. Эжвинка приготовила стол и надеялась, что мужчина в торжественной обстановке вручит ей презент, однако супруг заявил, что никакого подарка ждать не стоит.

— На этой почве между супругами произошел конфликт, переросший в драку, в ходе которой дама нанесла мужчине удар ножом по руке. Нанесенная потерпевшему рана в дальнейшем была квалифицирована как причинившая тяжкий вред здоровью, — рассказали подробности произошедшего в пресс-службе прокуратуры Коми.

Вину в содеянном женщина признала частично. Суд согласился с позицией государственного обвинения о доказанности вины жительницы Эжвы и назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу, заключили в ведомстве.

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