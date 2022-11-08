Стало известно, сколько будут получать мобилизованные жители Коми

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Стал известен размер зарплаты, которую будут получать мобилизованные жители Коми. Как сообщили в Минобороны России, минимальное жалование составит 195 тысяч рублей в месяц. По словам представителя финансового блока Минобороны России Сергея Микищенко, это зарплата рядового, офицеры же будут получать больше.

- Минимальная сумма, которую будут получать военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации, составит 195 тысяч рублей. Сумма состоит из ежемесячной социальной выплаты и денежного довольствия, которое зависит от окладов по должности и званию, а также выслуги лет, — сказал Микищенко журналистам.

Рядовой на должности мотострелка будет получать минимально 195 тыс рублей, командир взвода — около 225 тыс рублей, а командир батальона — около 243 тысячи рублей.

Довольствие начисляется с 10-го по 20-е число каждого месяца за предыдущий месяц службы. Если военный прослужил не 31 день, а меньше — начисленное денежное довольствие также будет меньше. В ноябре средства будут начислены досрочно — 8 числа.

Уточняется, что зарплата будет облагаться налогом в 13%.

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