Житель Коми пытался передать в колонию посылку с гашишем

Фото: архив "КП"

В Ухте 22-летний парень получил реальный срок за посылку в тюрьму. Молодой человек пытался передать гашиш под видом сигарет. Однако осуществить задуманное ему не удалось: ухтинец только заработал три года колонии.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Коми, в декабре 2022 года молодой человек, отбывая наказание в виде лишения свободы в ИК-29 под Ухтой, решил организовать доставку в исправительное учреждение наркотиков, которые он еще перед осуждением передал для хранения своему другу. Для этого он обратился к другому осужденному с просьбой найти для него человека, который сможет спрятать и передать в колонию запрещенные вещества.

При досмотре посылки вместе с продуктами сотрудники ИК-29 обнаружили пачку сигарет, в которой был спрятан гашиш.

— Вину в содеянном осужденный признал. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — заключили в прокуратуре.

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