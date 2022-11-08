Из-за непогоды жители Коми не увидят лунное затмение

Фото: архив "КП"

Кровавая луна и ее затмение ожидается в ближайшее время, однако жители Коми будут лишены возможности наблюдать удивительное астрономическое явление из-за непогоды. По прогнозу региональных синоптиков, в республике будет пасмурно и облачно.

А вот жителям Владивостока, Якутска, Читы и Иркутска повезло больше. Именно в этих регионах затмение будет видно лучше всего.

Затмение небесного тела будет лучше видно в тех частях Земли, где в этот период настанет ночь. Полная фаза начнется в 13:16 по московскому времени. В этот момент Луну покроет тень планеты, и от этого лунный диск приобретет красный оттенок.

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