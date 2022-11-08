Ветлаборатория Коми лишилась аккредитации

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Ветеринарная лаборатория Коми лишилась аккредитации. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Алексей Буткин.

По его словам, аккредитацию лаборатории отозвали из-за низкого оснащения учреждения. Пока Минсельхоз не смог восстановить документ. На улучшение материально-технической базы лаборатории выделили более 50 миллионов рублей. По сравнению с прошлым годом, финансирование увеличилось в 14 раз. Однако, по мнению министра, выделять эти деньги надо было не в год, когда шла аккредитация, а хотя бы на год — два раньше. Это позволило бы устранить все недостатки.

Теперь же аккредитацию нужно получать снова. До конца года собираются устранить нарушения. В 2023 году Минсельхоз Коми будет подавать документы на возобновление аккредитации, передает БНК.

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