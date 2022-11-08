Сыктывкарскому блогеру показали экипировку для мобилизованных

Фото: пресс-служба Минобороны России

Сыктывкарскому блогеру Даниилу Морохину показали экипировку для мобилизованных, которое предоставляет правительство Коми. Для этого его пригласили в представительство республике в Санкт-Петербурге.

Комплекты для бойцов из Коми – дополнительные к основным от Минобороны России. Каждому мобилизованному выдается сумка с ковриком, спальным мешком и тремя парами обуви. Уточняется, что это войлочные берцы, демисезонные берцы, а также водонепроницаемые сапоги с утеплителем.

В рюкзак кладут перчатки, наколенники и налокотники, носки, балаклаву, флисовые варежки, шапку, шарф, два ремня, две черные футболки, нижнее белье, зимнее и летнее нательное белье, а также флисовую куртку. Кроме того, там лежат штаны-комбинезон с лямками, куртка с капюшоном и медицинский жгут. Этот комплект бойцы получают перед отправкой в зону СВО.

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