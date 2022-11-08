В Коми мужчина незаконно срубил 701 дерево

Фото: пресс-служба МВД по Коми

В Троицко-Печорском районе 66-летнего местного жителя подозревают в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, мужчина вырубил 701 дерево. Это были сосна, ель, кедр и береза. Фигурант знал, что в лесу находится металлическая скважина, которую можно разобрать на части. Металлоконструкции он собирался использовать как для личных нужд, так и для реализации. Мужчина приехал в лес на тракторе. Часть деревьев он раздавил спецтехникой, еще часть спилил. Сумма ущерба превысила 580 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, фигурант находится под подпиской о невыезде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми завели дело о незаконной рубке краснокнижных кедров (подробности)