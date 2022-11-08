Жителя Коми задержали за отправку сильнодействующих веществ по почте

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В Воркуте 42-летнего местного жителя подозревают в незаконном обороте сильнодействующих веществ. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, воркутинец получал по рецепту сильнодействующий препарат. Это запрещенное вещество мужчина отправил по почте своему брату в Емву. Его общая масса составила 11,21 граммов. Получателя посылки – 40-летнего мужчину – задержали на почте. Возбуждено уголовное дело, фигурант находится под подпиской о невыезде.

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