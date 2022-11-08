Житель Коми выплатил 235 тысяч рублей своей дочери, не захотев лишаться машины

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В Коми житель Печоры погасил задолженность по алиментам, когда чуть не лишился авто. Мужчина выплатил 235 тысяч рублей своей совершеннолетней дочери, которые он задолжал за все годы.

Печорец стал отцом в 20 лет. Спустя год мама девочки подала на алименты, но четверть своего дохода мужчина не спешил перечислять ребенку.

— В рамках исполнительного производства о взыскании задолженности по алиментам судебный пристав ОСП по Печоре наложила запрет на регистрационные действия с земельным участком и автомобилем Chery. Но должник продавать имущество не собирался, поэтому мера не дала нужного результата, — рассказали в пресс-службе ФССП России.

Настроение должника изменилось, когда пристав вызвала его на прием и потребовала предоставить автомобиль для составления акта описи и ареста. Чтобы не лишиться транспортного средства, мужчина немедленно погасил всю задолженность.

— Взыскание исполнительского сбора, который превышает 16 тысяч рублей, выделено в отдельное исполнительное производство, — заключили в Службе судебных приставов.

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