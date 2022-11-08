Житель Коми до смерти избил собутыльника

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В Княжпогостском районе 52-летнего местного жителя подозревают в том, что он до смерти избил 64-летнего знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, трагедия произошла в Емве. Мужчины выпивали в квартире дома на улице Вымской. Между ними возник конфликт, и злоумышленник жестоко избил собутыльника. Через некоторое время пострадавший скончался от черепно-мозговой травмы. Подозреваемого задержали. Его планируют заключить под стражу. Фигуранта не раз привлекали к уголовной ответственности.

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