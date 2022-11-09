Девять работников предприятий скончались на рабочем месте

Фото: архив "КП"

Девять человек погибли на предприятиях Коми за 10 месяцев 2022 года. Об этом сообщила министр занятости, труда и социальной защиты РК Екатерина Грибкова.

По данным главы ведомства, основной причиной гибели работников стали нарушения техники безопасности. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года смертность среди сотрудников предприятий была ниже на пять несчастных случаев.

Для снижения травматизма на предприятиях министерством осуществляется ежеквартальный мониторинг проведения на территории республики обучения по охране труда. За 10 месяцев 2022 года количество обученных превысило годовой показатель плана на пять процентов и составило 9 830 человек.

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