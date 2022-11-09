Соцвыплаты семьям Коми заменят одним универсальным пособием

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В Коми появится универсальный способ выплаты пособий для нуждающихся. В 2023 году шесть федеральных мер социальной поддержки объединят в одну.

На данные цели из выделено 7,4 млрд рублей, более 70% средств будет выплачиваться из федерального бюджета, пояснила министр труда Коми Екатерина Грибкова.

— Универсальное пособие, применяемое в Коми с нового года, включит пособия беременным женщинам и по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей, ежемесячные денежные выплаты при рождении первого ребенка до 3 лет, при рождении третьего или последующих детей до 3 лет, на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет. Оператором универсального пособия будет Социальный фонд России, — объяснила глава ведомства.

Также министр добавила, что в 2022 году почти 15 тысяч семей с детьми получают различные выплаты в зависимости от очередности рождения детей.

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