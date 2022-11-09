В Сыктывкаре перед судом предстанет похитивший у сверстника мобильный телефон подросток

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре на скамье подсудимых окажется подросток. Юношу обвиняют в грабеже.

По данным республиканской прокуратуры, все случилось еще в сентябре этого года около городского бара. Хулиган вместе со своим другом встретили на своем пути двоих юных сыктывкарцев, которых очень быстро вывели на конфликт.

- В сентябре 2022 года двое подростков прогуливались по улицам Сыктывкара. Когда они проходили мимо одного из баров города, к ним обратились два незнакомых молодых человека и просили закурить. Ребята пояснили, что они не курят и сигарет у них нет, однако спрашивающие явно намеревались спровоцировать конфликт и стали интересоваться причинами, по которым двое подростков проходили мимо бара. Во время разговора завязалась потасовка, в ходе которой один из хулиганов отобрал у одного из подростков телефон, - рассказали в прокуратуре детали произошедшего.

При расследовании уголовного дела грабитель не смог пояснить, зачем он отобрал телефон, заявил, что действовал под влиянием эмоций и раскаивается в содеянном.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Сыктывкарский городской суд, заключили в ведомстве.

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