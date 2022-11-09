Убивший своего приятеля сыктывкарец отправится в тюрьму на 14 лет

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре огласили приговор 47-летнему мужчине, обвиняемого в убийстве своего приятеля. Эжвинец расправился с собутыльником весной этого года.

Мужчина выпивали в одной из квартир по проспекту Бумажников. В какой-то момент пьяные горожане стали ругаться и один из них вонзил нож в грудь другого. От полученной колото-резаной раны потерпевший скончался на месте до приезда медиков.

— Вину в содеянном эжвинец признал частично, настаивая, что умысла на убийство у него не было. Суд назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы, отбывать которые ему предстоит в исправительной колонии особого режима. Приговор не вступил в законную силу, — прокомментировали дело в пресс-службе прокуратуры Коми.

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