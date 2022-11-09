Сыктывкарка обвинила своего собутыльника в изнасиловании

Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

Эжвинский районный суд Сыктывкара признал 50-летнюю местную жительницу виновной в заведомо ложном доносе о совершении тяжкого преступления. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в феврале. Женщина выпивала с соседом и вернулась домой пьяной. Для того, чтобы оправдаться перед приревновавшим сожителем, та обратилась в полицию и заявила об изнасиловании. Однако это информация не подтвердилась. Было заведено уголовное дело о ложном доносе. Суд признал женщину виновной. Сыктывкарку оштрафовали на 15 тысяч рублей.

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