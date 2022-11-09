Сыктывкарец разозлился на девушку и из-за этого ударил пенсионерку

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В Сыктывкаре 24-летнего местного жителя признали виновной в том, что он ударил незнакомую 74-летнюю женщину. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Коми.

Сыктывкарец ждал девушку, к которой проявлял симпатию. Однако та не захотела выйти из дома и поговорить с ним. Отказ разозлил молодого человека. Поэтому он выместил злость на женщине, которая гуляла возле подъезда. Злоумышленник ударил горожанку, и та упала на асфальт. После этого злоумышленник ушел. Суд признал сыктывкарца виновным. Молодого человека приговорили к четырем годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии общего режима.

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