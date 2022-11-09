Названа самая незащищенная от ковида возрастная группа в Коми

Фото: архив КП

Наибольшему риску заражения коронавирусом в Коми подвержены люди старше 65 лет, а также те жители, у которых имеются хронические заболевания. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава.

По данным ведомства, почти 70% умерших от коронавируса за последние девять месяцев – пациенты старше 65 лет. Медики отмечают, что нередки ситуации, когда пациенты терпят до последнего и не обращаются к врачам. Для постановки диагноза и лечения нужно время. Однако когда человек находится в тяжелом состоянии, времени становится крайне мало. Медикам приходится бороться за жизнь таких пациентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Суточный прирост зараженных ковидом в Коми опустился ниже 40

Озвучены новые данные (подробности)