Ремонт автодороги Сосногорск — Вуктыл запланирован на 2023 год

Фото: архив "КП"

В 2023 году в Коми будет проведен ремонт дороги Сосногорск — Вуктыл. Об этом сообщили в Минстрое Коми.

По данным ведомства, отремонтирован будет участок трассы протяженностью 13 км. На эти цели власти намерены потратить 245 млн рублей.

— Аукцион на выполнение работ по ремонту по ремонту автомобильной дороги Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар на участке Керки – Дутово с 7 по 20 километр уже завершен, определен победитель аукциона - АО «Коми дорожная компания». Стоимость работ по контракту составит порядка 245 млн рублей, — сообщили в министерстве. Работы по ремонту должны быть завершены в срок до 1 октября 2023 года

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