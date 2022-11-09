Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 ноября 2022 14:12

В Сыктывкаре похоронили погибшего в ходе СВО Александра Эрфурта

Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба главы Коми

Фото: пресс-служба главы Коми

В Сыктывкаре простились с Александром Эрфуртом, погибшим во время военной спецоперации. За плечами военнослужащего большой опыт, он не раз был в горячих точках, сообщил руководитель Коми Владимир Уйба, присутствовавший на похоронах офицера.

- Александр Иванович служил в морской пехоте войсковой части под Мурманском, был командиром взвода морпехов, прошел Сирию и погиб при защите суверенитета России, - рассказал Уйба.

Глава региона выразил искренние соболезнования семье и пожалел сил близким.

- Вечная тебе память, солдат, - заключил руководитель республики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Украине во время СВО погибли двое жителей Коми (подробности)