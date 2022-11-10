Минприроды Коми объявило охоту на волков

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Минприроды Коми на рабочем совещании, организованном в Княжпоготском районе, в связи с выходом диких животных, в числе рекомендации упомянуло организацию охоты на волков, сообщается в пресс-службе ведомства.

На совещании было отмечено, что с наступлением зимних холодов волки часто выходят к населенным пунктам, что является типичным поведением. По итогам совещания было решено также проводить инструктаж населению. В ноябре 2022 года на территории района «Охотхозяйство Ропча» проведет охоту в граничащих с поселком Синдор угодьях. Жителям района также напомнили, что за добычу волка предусмотрено вознаграждение. В охоте может принять участие каждый.

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