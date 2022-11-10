Житель Ухты за дискредитацию Вооруженных сил РФ получил 30 тысяч рублей штрафа

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Жителя Ухты привлекли к административной ответственности за публичную дискредитацию использования Вооруженных сил РФ, сообщили в Объединенной пресс-службе судов.

По предоставленной информации, мужчина наносил на стене дискредитирующие надписи, и был замечен правоохранителями.

Дело рассматривалось в Ухтинском городском суде, подсудимый получил в качестве наказания административный штраф в размере 30 тысяч рублей.

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