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НовостиОбщество10 ноября 2022 6:15

Житель Ухты за дискредитацию Вооруженных сил РФ получил 30 тысяч рублей штрафа

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Жителя Ухты привлекли к административной ответственности за публичную дискредитацию использования Вооруженных сил РФ, сообщили в Объединенной пресс-службе судов.

По предоставленной информации, мужчина наносил на стене дискредитирующие надписи, и был замечен правоохранителями.

Дело рассматривалось в Ухтинском городском суде, подсудимый получил в качестве наказания административный штраф в размере 30 тысяч рублей.

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