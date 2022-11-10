Житель Коми застрелил в Вологодской области двух лебедей

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В Вологодской области 44-летний уроженец Коми застрелил двух лебедей. Об этом сообщили местные жители.

Инцидент произошел в деревне Нестерово. 4 ноября. Жители обнаружили мертвого лебедя, а на берегу лежали пустые гильзы. На следующий день мужчина пытался вынуть из запруды и вторую мертвую птицу. Однако в этом момент злоумышленника поймал за руку охотовед. Задержанным оказался вахтовик из Коми. Он написал явку с повинной. Мужчина находится под подпиской о невыезде. Житель Коми заявил, что на его родине отстрел лебедей разрешен. На него могут завести уголовное дело, сообщает газета «Звезда».

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