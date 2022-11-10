Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 ноября 2022 6:21

Житель Коми застрелил в Вологодской области двух лебедей

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Вологодской области 44-летний уроженец Коми застрелил двух лебедей. Об этом сообщили местные жители.

Инцидент произошел в деревне Нестерово. 4 ноября. Жители обнаружили мертвого лебедя, а на берегу лежали пустые гильзы. На следующий день мужчина пытался вынуть из запруды и вторую мертвую птицу. Однако в этом момент злоумышленника поймал за руку охотовед. Задержанным оказался вахтовик из Коми. Он написал явку с повинной. Мужчина находится под подпиской о невыезде. Житель Коми заявил, что на его родине отстрел лебедей разрешен. На него могут завести уголовное дело, сообщает газета «Звезда».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми раненный лебедь Семен Семеныч нашел себе друга-козленка (подробности)