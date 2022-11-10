Карантин по картофельной нематоде в Коми отменили на площади 4 тысячи гектар

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Карантинный режим по картофельной нематоде в Коми отменен на площади 4 тысячи гектар. Об этом сообщили в пресс-службе Североморского межрегионального управления Россельхознадзора.

Все лето специалисты проводили мониторинг карантинного состояния объектов, расположенных в семи районах и в Сыктывкаре. Нематоду обнаружили лишь в трех муниципалитетах. Карантин отменен на общей площади 4262,97 гектара. На сегодняшний день в Коми установили пять карантинных фитосанитарных зон. Их общая площадь составляет 234,15 гектара.

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