Обнаружена убийца женщины, чье тело было найдено шесть лет назад на кладбище Сыктывкара

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре нашли убийцу женщины, чье тело было обнаружено шесть лет назад на городском кладбище. Останки несчастной были зарыты в земле, а ее могила заросла и запустела.

Трагедия произошла еще в 2016 году. Местная жительница, будучи изрядно пьяной, забила до смерти лопатой свою знакомую, а затем избавилась от тела.

- В июне 2016 года на городском кладбище обвиняемая, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни нанесла своей знакомой несколько ударов лопатой в область головы, шеи и тела. От полученной тяжелой черепно-мозговой травмы потерпевшая скончалась на месте происшествия. Спустя некоторое время злоумышленница оттащила тело на кучу мусора, забросав ветками, - уточнили детали произошедшего в СУ СК России по Коми.

В мае текущего года предварительное расследование по данному уголовному делу было возобновлено в результате проводимой работы по раскрытию преступлений, совершенных в прошлые годы.

- В июле от фигурантки дела поступила явка с повинной с указанием места сокрытия тела убитой женщины. В результате проверки поступившей информации на городском кладбище были обнаружены скелетированные останки, по которым проведен комплекс судебных экспертиз, - добавили в СК. Как следует из материалов уголовного дела, обвиняемая ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности, в том числе за убийство, имеет неснятую и непогашенную судимость. - Следователем собрана доказательственная база, что позволило уголовное дело передать прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу, - заключили в ведомстве.

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