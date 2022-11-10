В Коми девушку посадили за пьяную езду по селу

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В Сысольского районе 20-летнюю жительницу Визинги признали виновной в том, что она пьяной водила автомобиль. Об это сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, вечером 21 апреля девушка выпила и села за руль. Жительница Коми поступила так не первый раз. Ранее ее привлекали к административной ответственности за пьяную езду. Девушка вновь села за руль и поехала кататься по селу. Однако машину остановили сотрудники ГИБДД. Девушка признала свою вину. Суд приговорил ее к трем месяцам лишения свободы. Отбывать срок девушка будет в колонии-поселении. Жительница Коми обжаловала приговор, но Верховный суд Коми оставил решение без изменения.

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