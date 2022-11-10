Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Коми назначен Александр Рассохин

Фото из личного архива Александра Рассохина

Александр Рассохин занял должность и.о. уполномоченного по защите прав предпринимателей в Коми. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

Соответствующий указ подписал руководитель региона Владимир Уйба. Отмечается, что документ вступает в силу со дня его подписания.

Сам Рассохин прокомментировал назначение и сразу же озвучил ряд вопросов, которые требуют решений.

– Одна из первоочередных задач, которые сегодня, на мой взгляд, необходимо решить, - это консолидация бизнес-сообщества как один из ключей к комфортному и бесконфликтному правовому существованию. Ещё одна не менее важная задача – устранение существующих или возможных противоречий во взаимоотношениях между органами государственной власти и бизнесом. Противоречий сегодня достаточно, нередко они подкреплены всевозможными нормативно-правовыми актами, которые тоже надо корректировать с учётом реалий и запросов сегодняшнего дня. Работа по защите нарушенных прав предпринимателей должна проводиться вне судебных решений. Но если даже дело доходит до суда, нужно оказывать поддержку в решении спорного вопроса и, как говорит Президент России, в качестве обеспечительных мер обращаться в суд с оперативным приостановлением действий чиновников. О необходимости освобождения бизнеса от неоправданных регуляторных барьеров также известна позиция первого лица государства. Внимание следует уделить и правовому просвещению бизнеса в регионе, – сказал он.

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