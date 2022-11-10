Добровольцы из Коми, участвующие в СВО, получат статус ветерана боевых действий

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Участвующие в СВО добровольцы получат статус ветерана боевых действий. Соответствующий закон приняла Госдума России.

Согласно поправкам, добровольцы получат льготы, положенные ветеранам, а также на социальную поддержку смогут рассчитывать их семьи.

- Проектом закона предлагается «установить статус ветерана боевых действий лицам, поступившим в созданные по решению органов государственной власти РФ добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ в ходе специальной военной операции», - говорится в пояснительной записке.

Закон вступит в силу с момента опубликования. Его действие будет распространяться на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики; в Запорожской и Херсонской областях — с 30 сентября 2022 года.

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