Двое жителей Коми украли у компании 3,2 миллиона рублей

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Бывшего начальника отдела филиала нефтедобывающей компании в Усинске и начальника участка цеха текущего и капитального ремонта скважин обвиняют в мошенничестве на 3,2 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в надзорном ведомстве, в 2018-2019 годах двое фигурантов разработали схему хищения денег предприятия. Они ввели в заблуждение сотрудников кадрового подразделения, и те издавали приказы о выплате работникам компенсации за неиспользованные дни отпуска. Кроме того, злоумышленники просили коллег перевести деньги на свои счета, разрешая в качестве платы за беспокойство оставить себе небольшую сумму. В общей сложности фигуранты украли 3,2 миллиона рублей. Они вернули 1,5 миллиона рублей. Уголовное дело направили в суд.

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