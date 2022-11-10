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НовостиОбщество10 ноября 2022 14:25

В Коми более 400 семей взяли семейную ипотеку

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В 2022 году в Коми более 400 семей улучшили жилищные условия благодаря семейной ипотеке. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минстроя.

В этом году в Коми 473 семьи получили положительные решения по ипотеке. Общая сумма составила 209 миллионов 709 тысяч рублей. За девять месяцев жителям Коми выдали или рефинансировали 444 кредита. В общей сложности они получили более 1,7 миллиарда рублей.

«Семейная ипотека» позволяет семьям, в которых 1 января 2018 года родился первый или последующие дети, а также семьи с детьми с ограниченными возможностями до 18 лет, оформить ипотечный кредит, или рефинансировать ранее полученный, по ставке не более 6% на весь срок кредитования при покупке жилого помещения на первичном рынке недвижимости, а также строительства жилого дома, в том числе своими силами.

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