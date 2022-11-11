В ДТП с тремя авто в Сыктывкаре пострадала женщина

Фото: управление ГИБДД по Коми

В четверг, 10 ноября, в Сыктывкаре столкнулись три автомобиля, в результате чего пострадала 37-летняя женщина. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в шесть вечера. Пьяный 49-летний мужчина ехал за рулем ЗАЗ «Шанс» по улице Дырносской в сторону Индустриальной. В районе дома №85/8 водитель врезался в ВАЗ-2114. Далее ЗАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с Kia Rio.

В результате ДТП пострадала 37-летняя женщина. Она находилась в салоне Kia. У пострадавшей под вопросом сотрясение мозга. Госпитализация пассажирке не потребовалась. Водитель получил права в прошлом году. Машину поместили на спецстоянку.

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