В Коми угрожавшему убить жену и дочь депутату продлили арест на шесть месяцев

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На полгода продлен арест депутату совета Корткероса 42-летнему Андрею Цареву. Мужчина обвиняется в угрозе убийством своей жене и родной дочери, а также в выращивании конопли в домашней теплице. Царев проведет в СИЗО еще полгода — до 30 апреля 2023 года.

Как сообщает БНК, заседание по делу депутата, которое должно было пройти очно 10 ноября, не состоялось. В районном суде, процесс отложили из-за «невозможности этапировать подсудимого». Поэтому Царев подключился к процессу с помощью видео-конференц-связи.

Напомним, в августе 2022 года, испытывая личную неприязнь к своей бывшей супруге, угрожал последней убийством, сдавливая руками ее шею, после чего угрожал убийством своей несовершеннолетней дочери, которая попыталась заступиться за свою мать (ч. 1 ст. 119 УК РФ). Кроме этого, Царев обвиняется в том, что хранил в теплице листья и стебли конопли, содержащие наркотическое средство, в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ).

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