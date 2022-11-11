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НовостиОбщество11 ноября 2022 10:09

В Коми разъяснили запрет на использование телефонов в школах

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

И. о. министра образования и науки Коми Наталья Якимова разъяснила запрет на использование телефонов детьми в школах.

По ее словам, вопрос с использованием телефонов легче решается в младших классах. Там имеются ящики для техники, а родители не против запрета. В средней и старшей школе подростки не согласны с ограничениями. Якимова отметила, что вопрос о запрете решают образовательные учреждения. При этом они учитывают мнения родителей.

– Единого подхода у нас нет. Мы не можем запретить использовать мобильный телефон ребенку, пока он находится в школе, – добавила и. о. министра.

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