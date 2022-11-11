Житель Коми похитил бывшую девушку и несколько часов избивал ее

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В Коми осудили 41-летнего жителя Вуктыла, обвиняемого в похищении женщины, а также в избиении своей знакомой. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по РК.

По данным ведомства, весной этого года мужчина запер свою бывшую девушку у себя в квартире, когда та пришла забрать свои вещи. Несколько часов вуктылец держал женщину взаперти, периодически избивая ее и угрожая ей убийством.

— Через несколько дней злоумышленник в ходе совместного распития спиртного на почве ссоры, используя металлический разводной ключ, ударил свою знакомую по голове. Потерпевшая получила телесные повреждения, квалифицированные экспертами, как причинившие легкий вред здоровью, — рассказали о втором эпизоде преступления в СК.

Суд признал виновным вуктылца по статьям «Похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия» (п.п.«в», «г» ч. 2 ст. 126 УК РФ) и «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия» (п.«в» ч. 2 ст. 115 УК РФ).

— Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, — заключили в ведомстве.

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