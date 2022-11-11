За год в Коми горели три образовательных учреждения

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

В 2022 году в Коми пожары произошли в трех образовательных учреждениях. Об этом сообщила и.о. министра образования Наталья Якимова.

Из бюджета Коми выделили 75,3 миллиона рублей на обеспечение пожарной безопасности и антитеррористической защищенности в образовательных организациях. Работы провели в 214 учреждениях. На сегодняшний день 465 объектов полностью соответствуют требованиям антитеррористической защищенности. И.о. министра уточнил, что это более 46% всех объектов в республике. В 72% учреждениях имеется квалифицированная охрана. К этой работе привлекли сотрудников частных охранных организаций, сторожей и штатный дежурный персоналом. Якимова отметила, что в 2022 году произошло три пожара на объектах образования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми произошел пожар в школе Ижемского района (подробности)