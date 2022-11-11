Мобилизованные из Коми получили очередную посылку от жителей республики

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Мобилизованным жителям Коми передали очередную посылку. На этот раз продовольствие было отправлено из Ухты.

Получил помощь Член Молодёжного парламента Анатолий Хлобыстов, который сейчас находится на фронте. Посылку передал ему лично отец - руководитель федерации военно-тактических игр Ухты Маским Хлобыстов.

Военнослужащий поблагодарил ухтинцев за помощь и передал привет всем, кто поддерживает их.

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