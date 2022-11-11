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НовостиОбщество11 ноября 2022 12:17

Мобилизованные из Коми получили очередную посылку от жителей республики

Источник:kp.ru
Скриншот видео

Скриншот видео

Мобилизованным жителям Коми передали очередную посылку. На этот раз продовольствие было отправлено из Ухты.

Получил помощь Член Молодёжного парламента Анатолий Хлобыстов, который сейчас находится на фронте. Посылку передал ему лично отец - руководитель федерации военно-тактических игр Ухты Маским Хлобыстов.

Военнослужащий поблагодарил ухтинцев за помощь и передал привет всем, кто поддерживает их.

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