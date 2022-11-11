Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

На следующей неделе в Сыктывкаре завершается сезон навигации речного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В понедельник, 14 ноября, выполнят последние рейсы пассажирских и грузовых перевозок из Трехозерки до проезда Геологов. Пассажиров перевозит теплоход «Усть-Сысольск». Грузопассажирскими перевозками будет заниматься только паром «Парма».

С 15 ноября начнут работу суда на воздушной подушке «Кайман-10» и «Хивус-10». В МКП «Жилкомсервис» также сообщили, что судно на воздушной подушке будет круглосуточно дежурить во время ледостава с девяти вечера понедельника, 14 ноября.

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