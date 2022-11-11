Сыктывкарца заставили заплатить 136 тысяч рублей за хранение мотоцикла на штрафстоянке

Фото: управление ФССП по Коми

Жителя Сыктывкара 1991 года рождения заставили заплатить 136 тысяч рублей за хранение мотоцикла на штрафстоянке. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФССП по Коми.

Как рассказали в ведомстве, мужчина в состоянии наркотического опьянения ехал за рулем мотоцикла по Октябрьскому проспекту. Прав у него не было. Мотоциклист попал в ДТП. Его арестовали на 10 суток. Мотоцикл поместили на спецстоянку.

Сыктывкарец не стал забирать транспортное средство со спецстоянки. Через несколько месяцев мотоцикл признали бесхозным. Однако с мужчины все равно взыскали 136 тысяч рублей за хранение спорт-байка. Для того, чтобы убедить мужчину заплатить, пристав обратила взыскание на счета в банках, наложила запрет на регистрационные действия с долей в праве собственности на квартиру.

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