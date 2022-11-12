Житель Коми повредил три авто из-за гнева на свою жизнь

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В Сосногорске 19-летнего местного жителя обвиняют в умышленном повреждении трех автомобилей и краже металла. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, в апреле фигурант искал металлолом на территории базы. Мужчина обнаружил два грузовика и ангар, в котором стояла легковушка. Молодой человек решил, что и территория, и ангар бесхозные, так как вход был свободный. На базе не было охраны, и транспорт частично разукомплектовали. Обвиняемый захотел посидеть в кабинах грузовиков, но не смог их открыть, а потому разбил стекла камнями. Аналогичным образом он забрался и в салон легковушки. Сумма ущерба превысила 9 700 рублей.

Через несколько дней житель Коми вернулся на базу и из злости на свою жизнь повредил металлическим прутом легковую машину. Злоумышленник разбил фары, зеркала, помял ручки, двери, капот и багажник. Сумма ущерба составила 230 тысяч рублей. После этого молодой человек собрал металлолом в мешок и покинул территорию базы.

В третий раз фигурант пришел на базу вместе с другом, чтобы забрать собранный металл. При этом приятель не догадывался о преступных действиях обвиняемого. Сосногорец украл металл и продал его за 4,5 тысячи рублей. Уголовное дело направили в суд. Фигурант заявил, что на преступления его толкнул гнев на свою жизнь и материальные трудности.

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