В Коми начали восстанавливать Богоявленский храм

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В селе Ляли Княжпогостского района начали восстанавливать Богоявленский храм. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Коми.

Храм построили в 1856 году. В 1929 году его закрыли и сожгли иконы. Потом здесь устроили зернохранилище и клуб. В конце 80-х храм начали возрождать. В 2020 году за дело взялся отец Владимир Левичев. За сезон удалось расчистить территорию. Храм украшают купола и кровля. Кроме того, на втором этаже поставили новые окна.

– А в праздник иконы Казанской Богоматери впервые за несколько десятилетий прозвучали песнопения Николаю Чудотворцу, – говорится в сообщении.

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