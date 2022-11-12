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НовостиПроисшествия12 ноября 2022 13:35

Житель Коми незаконно ворвался в комнату и до смерти избил знакомого

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Усинске 28-летнего местного жителя обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего, и незаконном проникновении в жилище. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в сентябре. Пьяный злоумышленник, применив насилие, без разрешения зашел в комнату, где жили его знакомые мужчина и женщина. Житель Коми как минимум 10 раз ударил его по голове и телу. В результате пострадавший скончался на месте. В ближайшее время уголовное дело направят в суд.

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