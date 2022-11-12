На «Точки роста» в сельских школах в Коми потратят 42 миллиона рублей

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На создание новых «Точек роста» в сельских школах в Коми планируют потратить почти 42 миллиона рублей. Об этом сообщила и.о. министра образования республики Наталья Якимова.

В этом году в Коми создали 20 центров естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». В 2023 году планируют создать еще 19 центров «Точка роста». Они появятся в 12 муниципалитетах. На эти цели планируют потратить 41,7 миллиона рублей. В 2024 году в Коми создадут 24 центра. Объем финансирование составит 53 миллиона рублей, передает «Комиинформ».

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