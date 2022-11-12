В Коми устроят на работу более 6 тысяч человек

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Диверсификация экономики в Коми позволит трудоустроить более 6 тысяч человек. Об этом сообщил и.о. министра экономического развития и промышленности республики Евгений Пономаренко.

По его словам, в Коми действует план диверсификации экономики, рассчитанный до 2026 года. Он включает в себя 50 инвестиционных проектов. Они обеспечат приток инвестиций в основной капитал. Их объем составит 150 миллиардов рублей. Реализация плана позволит трудоустроить около 6 тысяч человек. При этом речь идет о работе в отраслях, которые не связаны с добычей угля.

По состоянию на 1 сентября общий объем вложенных внебюджетных инвестиций составил около 17,8 миллиарда рублей, и создано 407 рабочих мест.

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