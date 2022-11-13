Хирург из Коми назвал самый эффективный метод борьбы с ожирением

Фото: минздрав Коми

Хирург и заведующий операционным блоком Коми республиканской клинической больницы Анатолий Глухих рассказал о том, что хирургическое вмешательство является самым эффективным способом борьбы с ожирением, сообщили в пресс-службе минздрава региона. В настоящий момент в республике около 120 тыс. человек трудоспособного возраста имеют это заболевание. Еще более 27 тыс. человек страдают от сахарного диабета. По его распространенности Коми занимает 14 место.

Глухих отметил, что большинство людей пытаются сбросить вес при помощи диет и физических упражнений, но он все время возвращается. По его мнению, хирургическое лечение является самым эффективным.

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